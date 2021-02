¿Paty Navidad eres tú? Fernando del Solar revela que no cree en las vacunas contra Covid-19

Ciudad de México.- Al igual que otros famosos como Paty Navidad, el conductor argentino Fernando del Solar confesó en una entrevista con el programa Sale el Sol que no confía en las vacunas contra el Covid-19.

El expresentador de los matutinos Hoy y Venga la Alegría explicó que no considera que estos fármacos que inmunizan al coronavirus sean del todo confiables y que tienen un margen de error bastante grande.

Del Solar señaló que además, la desinformación que hay acerca de las vacunas y del Covid-19 lo hacen dudar más sobre la sustancia pues no hay mucha información concreta sobre el tema.

En algunas cosas estoy a favor. En la del coronavirus todavía no puedo emitir una opinión, porque no. Escucho noticias de que es muy buena por un lado, noticias o contraindicaciones por otro. Si me preguntas todavía no tengo una opinión formada", contó.