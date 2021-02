¿Se avergüenza? Sobrina de Eugenio Derbez decidió quitarse el apellido para buscar la fama

Ciudad de México.- Uno de los actores mexicanos que ha logrado ganarse el cariño y popularidad con sus diversos proyectos, es el actor mexicano Eugenio Derbez. Quien siempre se ha mostrado transparente en su vida personal, incluso hasta convirtió su vida familiar en el reality show De viaje con los Derbez, sin embargo, existe una integrante de su familia que pocos conocen.

Se trata de una actriz, creadora escénica, performer y productora quien a pesar de también dedicarse al mundo artístico, por su parte ella ha decidido mantener un perfil bajo. Su nombre es Sylvia Eugenia Derbez, quien tomó la decisión de quitarse el apellido para abrirse camino por su cuenta.

Es hija de Silvia, hermana mayor de Eugenio, y al igual que su familia inició desde joven su preparación académica. Su trabajo la ha llevado a impartir talleres en Estados Unidos y sus performances se han presentado en México, Canadá, Brasil y España. Además es fundadora de varios colectivos que impulsan la conciencia social a través de la cultura.

Sus primeros proyectos fueron personajes para la pantalla chica en telenovelas como Lazos de amor en 1995, al lado de Lucero, Soñadoras y Salomé. Además participó en varias producciones de Eugenio con personajes de comedia en Al derecho y al Derbez, Derbez en cuando, XHDRBZ y La Familia P. Luche.

Fue en el 2012 cuando Sylvia decidió quitarse el apellido Derbez pese a sus 15 años de carrera artística y ser nieta de Doña Silvia Derbez, pues no quería colgarse de esa fama y cambió su nombre solo a Sylvia Eugenia.

Admiro, respeto, quiero y adoro a mi familia, nada más que yo soy la rara y la perfomancera y la cultural de alguna manera y eso me tocó y lo asumo felizmente", dijo en una entrevista. "Y aunque también he hecho telenovelas y he hecho otras cosas asumo no llevar el apellido; desde que dije sólo soy Sylvia Eugenia me ha hecho muy bien".