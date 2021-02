Tras dejar México, exactriz de Televisa teme a las amenazas de Alfredo Adame

Ciudad de México.- La famosa actriz, Cynthia Klitbo, después de dejar México ante falte de trabajo en Televisa y TV Azteca, reveló que está temerosa de las amenazas que recibió su actual pareja, El Rey Grupero, por parte de Alfredo Adame y de otros al denunciar una mala praxis que el doctor Juanjo Duque ha realizado con el cuerpo de distintas mujeres tras practicarles algunas operaciones estéticas, en sus redes sociales.

Klitbo hace varios meses se fue a vivir una temporada a Perú, debido a la falta de trabajo en México dentro de las televisoras más famosas, Televisa y TV Azteca, pero desafortunadamente su pareja, Rey Grupero, no pudo viajar con ella, y ahora teme que esté en riesgo su integridad física ante las denuncias que ha realizado, pues lo han hecho acreedor de amenazas.

En ese tiempo el influencer denunció que un cirujano inyecta una sustancia nociva a sus clientas que les destruye el rostro y parte de su cuerpo en el que es aplicado, por lo que recibió amenazas de Adame, mismas que el expuso y dijo que si algo le pasaba lo culpaba a él.

Me siento aterrada porque también tiene amenazas fuertes, entonces, ¿qué te digo?... él es el Robin Hood, y me encanta que sea así, pero me preocupa mucho, a mi lo que me preocupa es él porque una persona que es capaz de hacer eso, que no tiene escrúpulos, pues es capaz de muchas cosas, y yo quiero encontrar a mi novio vivito y coleando cuando regrese”, dijo la actriz en entrevista para el programa Venga la Alegría.