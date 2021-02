Tras dejar Televisa, Elisa Vicedo revela en 'Ventaneando' que se casará ¡el día que fue abusada!

Ciudad de México.- La tarde de ayer miércoles 4 de febrero se transmitió una nueva parte de la entrevista que Elisa Vicedo concedió al programa Ventaneando y en donde reveló cómo está su vida ahora que radica en Canadá.

La actriz es recordada por participar en varios proyectos de Televisa como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, sin embargo, lleva varios años alejada de los medios tras acusar al actor Eduardo Carbajal de abuso sexual.

Luego de meses de escándalo y trámites que no dieron frutos, Elisa decidió mudarse a tierras canadienses para comenzar una nueva vida. En aquel lugar conoció a Manuel, un joven venezolano con el que pronto se va a casar.

La popular estrella juvenil confesó en entrevista con Ventaneando que se siente plena y muy feliz ahora que está comprometida con Manuel.

Me da felicidad el hoy por hoy tener un hombre que me ama como soy, que me ama sabiendo todo esto que pasé, que no me ve como una mujer marcada y que lo único que quiere es que yo sea feliz", contó.