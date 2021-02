Tras separarse de su esposa, Arturo Peniche busca nueva oportunidad en el amor

Ciudad de México.- Arturo Peniche, famoso y reconocido actor de Televisa, se ha presentado en el programa Hoy y en una entrevista con Jorge 'El Burro' Van Rankin, reveló que después de haberse separado de su esposa, Gaby Ortiz, planea darse una segunda oportunidad y reconquistar su amor.

Arturo el pasado mes de septiembre del 2020 hizo temblar a todo el medio del espectáculos cuando confesó que a causa de la pandemia su matrimonio de casi 40 años llegó a su final, lo que desencadenó un sin fin de rumores, como que Sharis Cid había sido la tercera manzana en discordia.

Ahora, en su exclusiva para el matutino de la televisora San Ángel, contó que él tomó la decisión en un momento muy vulnerable de su vida, pues había perdido a demasiados seres amados y en un momento se sintió atacado y por ello se alejó.

Sin embargo, a cinco meses de ese hecho, de haberlo pensado mejor con la cabeza más fría, pudo darse cuenta que cometió un terrible error y ahora está tratando de reconquistar a Ortiz, buscando una segunda oportunidad con quien asegura es el "amor de mi vida".

Me sentí agredido y dije: 'No, chao. No quiero saber nada de nadie' y me quité. Hoy me doy cuenta de que pudo ser una reacción impulsiva y estoy tratando de ajustar esas cosas. Estoy tratando de ligármela otra vez, ¿sí me explico? Claro que me está costando trabajo, pero esta reconquista está siendo padre, me gusta", aseguró el padre de Brandon Peniche.