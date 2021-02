Actriz de Televisa revela que exintegrante de 'Enamorándos' le cortó el rostro y la amenazó

Ciudad de México.- Recientemente las acusaciones de agresión física en el mundo del espectáculos han aumentado, y ahora es Valentina Escobedo, famosa actriz de Televisa, quien denunció que fue violentada hace poco, pero no por un hombre, sino que fue por otra mujer: Yessica González, conocida por su participación en Enamorándonos, famoso reality de citas en TV Azteca.

Valentina, mediante un video en redes sociales, relató que durante un viaje en enero con Yessica y otro grupo de amigas, la examoross le lanzó a la cara una copa que se rompió e hizo un corte por debajo de su ojo, relatando que todo fue debido a que ella la confrontó por ignorarla y tratarla mal durante su paseo; le dijo que estaba ahí por su invitación, no porque la consideraran alguien famosa, ya que no se sentían impresionados por que saliera de "esa clase de realitys".

Después de revelar que estaba recibiendo amenazas para que no denunciara públicamente el altercado del que aún tiene marcas, señaló que no sentía miedo, pues confiaba en que se haría lo correcto y alguien la respaldaría, además de que en el video dijo que culpaba a González si llegaba a pasarle algo:

Yessica me dijo que no la insultara, que era un insulto y en ese momento me lanzó una copa a la cara, provocándome esta herida, ahorita pondré más fotos de la herida, que ya está cicatrizando. Me están amenazando, me dicen que vendrán a mi casa y me harán cosas, no tengo miedo y si algo me pasa ya saben a quien culpar", dijo la actriz.