¿Adiós Televisa? Tras 13 años en 'Hoy', Galilea Montijo deja el programa

Ciudad de México.- Galilea Montijo recientemente ha despertado muchas dudas y preocupaciones, pues no se ha presentado como todos los días al programa Hoy, por lo que se ha comenzado a especular que la guapa conductora habría dejado el matutino de Televisa después de 13 años trabajando en este.

Montijo tiene una carrera de más de 30 años en la televisora San Ángel, peor no fue hasta el 2007 que se integró al matutino junto a Andrea Legarreta y Raúl 'El Negro' Araiza, quienes tienen más años dentro del show, que este 2021 enfrentó varios cambios en sus conductores, ya que se integró Arath de la Torre y salió Jorge 'El Burro' van Rankin.

Sin embargo, sin previó aviso ni explicaciones, Galilea no se presentó al programa la mañana de este viernes 5 de febrero junto al resto del elenco, siendo la única de los ocho, que actualmente están en el show, despertando la curiosidad de varios espectadores.

Al no verse por ningún lado a la querida conductora, los espectadores del matutino de la televisora San Ángel, han cuestionado sobre la ausencia de Montijo, incluso una usuaria señaló que no podían ingresar a sus redes sociales, notándose un poco preocupada por ella.

¿Y Galilea?", "Gali no sé si me bloqueó o tiene problemas con su cuenta no me sale nada de ella", fueron algunos comentarios.