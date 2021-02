Conductor de Televisa corre a Mariana Echeverría de 'Me Caigo de Risa': "¡Te me vas!"

Ciudad de México.- Faisy, famoso conductor de Televisa, en pleno programa al aire no pudo contener su furia con Mariana Echeverría, guapa actriz y conductora, y la corrió del foro de Me Caigo de Risa a gritos de "¡te me vas!" con todo y tarjeta roja por un chiste pasado de tono, los cuales están prohibidos.

Echeverría regresó a la séptima temporada del programa nocturno de Televisa, donde es muy conocida por sus polémicos tonos no aptos para todo el público, como el que contó de Blue Demon y El Santos el pasado jueves 4 de febrero, sorprendiendo tanto a compañeros como al comediante.

Aunque varios se rieron, Faisy se molestó y se sintió indignado porque desde un inicio pidió que se contuvieran, le gritó que se levantara y se fuera del foro, al cual no podría regresar hasta que él se lo permitiera.

¡Te me vas! ¡Te me vas! ¡Te me vas! ¡Te me vas! Y te me vas del foro, ¡Te me vas del foro! ¡Ya! Te vas, ya van dos, te me vas y no quiero que reniegues, respeta a tus compañeros", dijo Faisy molesto.

Sin embargo, Echeverría no se quedó conforme con la decisión de su compañero, por lo que retó al conductor y regresó al foro con una gran chamarra que cubrió su rostro y atuendo, por lo que no la reconoció hasta que finalmente habló para decir otro chiste, que no le permitió contar.

A partir del minuto seis con 38 segundos.