Conductora de 'Netas Divinas' revela que abandonaría a su familia para irse con un hombre

Ciudad de México.- Una vez más, Consuelo Duval dejó asombradas a sus compañeras de Netas Divinas con una declaración muy reveladora. La actriz confesó que sólo en una ocasión se ha enamorado a primera vista de alguien y fue hace muchos años, durante un viaje en avión.

A través del programa que se transmite por Unicable, la comediante contó que durante un vuelo conoció a un australiano con quien se besó. Tanto le gustaba, que a pesar de haberlo conocido horas, pensó en dejar México para irse con él a Oceanía, sin embargo sus hijos estaban muy pequeños.

Lee también: "Ya tengo novio": Consuelo Duval aparece muy apapachada en redes ¿encontró el amor?

"Mis hijos estaban chiquitos, y me acuerdo perfecto del nombre del hombre que me tocó al lado. Nos fuimos al Queen Mary, a un barco que está estacionado en Los Ángeles y él vivía en Australia, pero viajaba de México a L.A. y luego a Australia. Me senté junto a él en el avión, lo vi, platiqué dos segundos con él y me besuqueé con él en el avión", contó muy divertida.

Fue tanta la química que sintió con el hombre que pasó por su mente el escaparse con él a su país y dejar México.

se los juro por Dios que pensé en esto; 'me voy con él', era una cosa que nunca en mi vida he sentido con nadie y se llamaba Daniel Davidson, lo he buscado, lo he googleado y no aparece pero de verdad me volvió loca", expresó la conductora de Netas Divinas.

También te podría interesar: Consuelo Duval aplaude la llegada de Biden y envía bendiciones a sus compatriotas en EU

Por su parte, la conductora Daniela Magún envió un mensaje a Daniel; "Daniel,¿dónde estás? Aquí está Consuelo buscándote", expresó la integrante de Kabah.

Consuelo Duval captó de inmediato la broma y así respondió; "Aquí estoy mi amor, tengo dote" y recordó la propuesta que le hizo; "me decía ven conmigo a Australia, aparte ni nos dimos teléfono ni nada", concluyó de contar la graciosa anécdota.

Funete: Canal de YouTube Unicable