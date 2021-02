Danna Paola promete 'romperla' a lo grande con su nuevo concierto virtual

Ciudad de México.- Danna Paola actualmente se encuentra rompiéndola a lo grande, pues logró nuevamente cautivar al público con su exitoso tema, K.O, sin embargo, ahora promete ir a lo grande con un inolvidable concierto en Streaming.

El emocionante evento llegaría para este mes de febrero y presentaría las canciones de su reciente álbum, con el mismo nombre de su sencillo

Se cree que Danna podría presentar no solo un concierto virtual, sino unos cuantos, no obstante, las fechas no se han confirmado aún, pero se estima que serían el próximo 13 y 14 de febrero de 2021.

Este en evento sería conocido con el nombre Break up party y patrocinado por Universal Music Group.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Mala fama ha compartido algunos videos y fotos de sus ensayos, por lo que miles de sus fans estarían más que ansiosos de verla de nuevo en acción sobre los escenarios.

