Eduardo Santamarina niega haber dejado 'Miembros al Aire' por no generar rating

Ciudad de México.- Como bien se sabe, el famoso actor de telenovelas, Eduardo Santamarina, hace un tiempo reveló a través de sus redes sociales, que dejaría de ser parte del programa de Unicable, Miembros al Aire.

Sin embargo, como de costumbre, los chismes, rumores, entre otras cosas, comenzaron a esparcirse, señalando que su salida sería debido a que no generaba rating y que más bien habría sido despedido de la emisión.

En su reciente entrevista para el programa de espectáculos, De Primera Mano, el famoso negó que esta versión fuera cierta, pues mencionó que su retiro del show era por cuestiones de otros proyectos en puerta.

La salida era algo que ya estaba así pactado, con Lalo Suárez, el productor, también estaba pactado desde un principio que iba a salir, porque yo soy actor, no me considero conductor, pero estar en un programa, pues obviamente mi apuesta es hacer una serie o una telenovela, película, entonces eso me impedía cumplir mis compromisos con Miembros al Aire".

Precisamente el año pasado falté mucho, con esta serie de Buscando A Frida falté mucho, entonces era cuestión de tiempo, y aun así duré más de un año", dijo Eduardo.

Sobre las críticas y comentarios negativos donde apuntan que no generaba rating, comentó que esto es algo que no lo define como persona y que está consciente de que no depende de él.

