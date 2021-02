Exintegrante de 'La Academia' apoya a Cynthia Rodríguez y llama 'loca' a Toñita

Ciudad de México.- Después de que Jolette defendiera a Cynthia Rodríguez de las acusaciones que ha recibido por parte de Toñita, ahora ha sido otra exintegrante de La Academia quien se ha pronunciado al respecto y le ha brindado todo su apoyo a la conductora de Venga la Alegría, asegurando que la cantante estaba 'loca', ya que dijo que dijo que estaba mal de sus facukltades mentales, al atacar de esa manera a la novia de Carlos Rivera.

Como se sabe, hace unos días Toñita se lanzó contra Rodríguez y aseguró que ella había frenado su carrera dentro de TV Azteca, además de afirmar que había avanzado tanto dentro de la televisora del Ajusco porque involucró sentimentalmente con uno de los altos mandos, afirmando que Jolette también lo había hecho en su momento.

Podría interesarte: ¡Toñita miente! Jolette defiende a Cynthia Rodríguez y asegura no haber hablado mal de ella

Ante estas fuertes declaraciones que tienen a miles a la expectativa, la exacadémica aseguró que nunca habló mal de Cynthia y que consideraba que era una mujer "integra" que se había ganado el lugar que tiene a base de trabajo y esfuerzo, aclarando que dijo que se ganó el favor de los ejecutivos por ello y no por otras razones.

Ahora, mediante su cuenta de Twitter, ha sido Myriam Montemayor quien se pronunció al drama entre las dos cantantes, dándole también su apoyo a la novia de Rivera, pues asegura que Toñita no está bien de sus "facultades mentales" y que ha demostrado "no tener cuerda".

Seré breve: Si una persona dice que está mal de sus facultades mentales y lo demuestra, ¿para que le dan cuerda, si no está cuerda? ya no le llega el agua al tinaco, y ¿su tinaco no tira agua?", escribió Montemayor.