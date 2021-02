Famoso conductor reaparece en redes y sorprende a sus fans con impactante apariencia

Ciudad de México.- El actor Fernando del Solar causó sensación entre sus seguidores quienes se sintieron sumamente preocupados luego de que este compartiera una fotografía en donde aparece aparentemente muy diferente, pues luce una cabellera blanca y un semblante envejecido.

Por muchos años, el también conductor se ha ganado el cariño del público, por lo que se ha consolidad como uno de los más queridos dentro del mundo del espectáculo y de los consentidos en la pantalla chica, manteniéndose como uno de los integrantes más emblemáticos del matutino de TV Azteca, Venga la Alegría.

A pesar de ello, esta vez no fue su carrera artística lo que le generó polémica sino a una imagen que él mismo publicó en su cuenta oficial de Instagram, misma que causó revuelo y preocupación entre sus fanáticos por lo arrugado y viejo que se ve.

De manera inmediata, los comentarios hacia el guapo conductor no se hicieron esperar de parte de sus más de 300 mil seguidores en la reconocida red social. Incluso, la publicación obtuvo más de 12 mil reacciones en cuestión de horas.

Sin embargo, la instantánea no era real. Si bien se trataba del rostro del artista en tiempo real, no era más que un filtro el que lo hacía lucir con muchos años encima; aunque no sería nada raro encontrarlo así al terminar el confinamiento derivado de la pandemia por el Covid-19, además de los corajes que los haters lo hacen pasar, pues cabe recordar que el argentino se vio envuelto en la polémica por sus declaraciones acerca de la vacuna contra el Covid-19.

Fuente: Instagram @fernandodelsolar