Kaffie estalla contra Toñita por destrozar a Cynthia Rodríguez: "Mejor ponte a hacer tamales"

Ciudad de México.- La cantante mexicana Toñita Salazar se encuentra metida en tremendo escándalo luego de sus recientes declaraciones en las que culpaba a varias de sus excompañeras de La Academia de frenar su carrera en el medio artístico.

Esta mañana de viernes el famoso periodista Álex Kaffie aprovechó un espacio en la columna que escribe para El Heraldo de México para mandar un tajante mensaje a la conocida 'Negra de Oro' por sus polémicos comentarios.

El reconocido 'Villano de los espectáculos' asegura que a Toñita le sobra mucho tiempo y que lo invierte para hablar mal de otras colegas, por lo que le recomendó que se ponga a hacer algo de provecho, como vender tamales.

Sí, Kaffie le pidió a Toñita que en lugar de andar dando de qué hablar y culpando a otros por su poco éxito, mejor invierta su tiempo en preparar este platillo, asegurando que le queda delicioso.

Por supuesto, la cantante no se pudo quedar callada ante el mensaje que le envió Kaffie y de inmediato le respondió con un mensaje a través de Instagram.

Te diré lo mismo que le digo a la mayoría, si tú no estuviste ahí cuando me sucedieron las cosas, entonces no opine de algo que no vivió", respondió Antonia Salazar.