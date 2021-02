Polémica actriz confiesa que vendía en el tianguis antes de la fama en Televisa y TV Azteca

Ciudad de México.- Una vez más la polémica actriz y cantante, Alejandra Guzmán, está acaparando la atención del mundo del espectáculo pues recientemente confesó que llegó a vender en el tianguis para conseguir dinero durante su juventud.

La conocida 'Reina de Corazones' se encuentra como invitada especial en el programa Venga la Alegría y durante la entrevista con los conductores recordó que ella siempre ha sido una mujer independiente, que ha salido adelante sola.

Al hablar de esto, Alejandra reveló que en su etapa de adolescencia tomaba las cosas usadas que su familia ya no necesitaba y salía a venderlas a los tianguis. Asimismo, explicó que distribuía papitas (botanas) en su escuela para sacar dinero para comprar a la hora del recreo.

Sí, la conocida rockera confesó que a pesar de ser hija de los grandes artistas, Silvia Pinal y Enrique Guzmán, ella busco la manera de ganarse su propio dinero.

Me daban un sándwich con mayonesa y jamón que no me gustaba y prefería vender papitas y yo comerme tres tortas", dijo Ale entre risas.