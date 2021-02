Traición en 'Exatlón': 'Titanes' hablan pestes de Evelyn Guijarro y Mati Álvarez

Ciudad de México.- Durante una convivencia en la fortaleza entre varias integrantes del equipo de 'Titanes', los espectadores de Exatlón quedaron impactados al presenciar cómo es que mujeres del equipo no dudaron en traicionar a su propia compañera, Mati Álvarez, hablando pestes de ella a sus espaldas y asegurando que Evelyn Guijarro era la más odiada de los 'Héroes'.

Las tensiones dentro del reality deportivo de TV Azteca se pueden cortar con un cuchillo, pues nuevamente varias chicas del equipo rojo hablaron respecto a la enemistad de Casandra Ascencio y la llamada 'Sniper', mientras que se quejaban de su propia compañera, Mati, recientemente nombrada la '007 Golden Eye' por Antonio Rosique.

Mientras que Carmelita Correa, Jazmín Hernández y la misma Mati, charlaban en una de las habitaciones de la fortaleza, salió a relucir el nombre de Guijarro, de la que dijeron era la más odiada del equipo azul y que nadie creía en ella, resaltando que se nota mucho la rivalidad entre ella y Casandra.

Hasta donde yo sé, Cas y Eve no se llevan bien, ya se están viendo como rivales, ya se nota", dijeron en conjunto, pero Jazmín señaló que Doris del Moral le había dado información extra: "A mi Doris hoy me dijo que Eve ha hecho muchas cosas y no le creen nada. Como lo que le pasó en la segunda temporada, nueve personas no se llevaban con ella", aseguraron.