Tras ataques de 'Titanes' a Evelyn, exintegrante de 'Exatlón' sale en su defensa

Ciudad de México.- Después de que varias mujeres del equipo de 'Titanes' atacaran y hablaran pestes de Evelyn Guijarro, una de las exintegrantes de Exatlón ha salido en defensa de la llamada 'Sniper', desmintiendo todo lo malo que dijeron Mati Álvarez, Carmelita Correa y Jazmín Hernández mientras estaban en la fortaleza siendo grabadas por las cámaras de TV Azteca.

El pasado jueves 4 de febrero, Exatlón compartió en sus redes un video en el que las chicas del equipo rojo decían que no solo Casandra Ascencio no soportaba a Evelyn, sino que no lo hacía nadie y eso había pasado en la segunda temporada también, por lo que Isabel Delgado, compañera 'contendiente' de Guijarro, dijo que era muy querida por todos ellos.

¡Desmiento totalmente! En el equipo sí queríamos a Eve (al menos en el primer equipo contendiente) es una gran persona, una gran atleta y sobre todo una gran amiga.. VENGA @evelynguijarro", dijo ante las palabras de Carmelita y Jazmín.

Tras desmentir lo dicho por las chicas del equipo rojo, Isabel empleó su cuenta de Instagram para compartir una foto en la que está en las playas de República Dominicana al lado de Guijarro, mientras reciben las instrucciones del siguiente duelo al que se enfrentarían con sus rivales.

Junto a la foto mandó un mensaje con el que demostró que existe una fuerte y sólida amistad entre 'Sniper' y ella, ya que exhortó a sus miles de seguidores para que entrarán a la aplicación del Ajusco y votaran para que le dieran a la integrante del equipo azul una medalla, que en un duelo de eliminación se traduce a una vida extra.

¡Corran! ¡Hoy es último día para votar! Así que entra a la app de @azteca y vota por @evelynguijarro para que ella sea la ganadora de esa medalla. Rápido rápido todos a votar", pidió la deportista.

Fuente: Instagram @exatlonmx @isadelgadomx