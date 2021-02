Tras dejar TV Azteca y llegar a Televisa revelan que exalumno de 'La Academia' se drogaría

Ciudad de México.- A 13 años de la emisión de La Academia: Última generación, el exalumno Gerardo Castillo, originario de Guatemala, rompe el silencio luego de que se desatara una polémica tras las denuncias de varios exacadémicos que declaran haber sido víctimas de malos tratos por parte de TV Azteca.

Aunque todo giraba en torno a la mala experiencia que tuvo el cantante durante su estancia en la famosa casa de La Academia, llamó la atención una declaración hecha por él mismo donde señala a uno de sus excompañeros de protagonizar varias escenas fuera de lo común dentro de las instalaciones de la mencionada institución.

El guatemalteco habló sin pelos en la lengua y delató que nunca se sintió cómodo con la presencia del joven Paolo Botti, pues al parecer mostraba actitudes muy desagradables que hacían sentir temor al resto de los participantes, que incluso tenían menor edad, cuando el contaba con al rededor de 25 años.

"Había un participante en la casa que se llama Paolo Botti, un personaje que fue muy importante en este reality. Yo creo que muchos de los que ubican esta generación es por esta persona...era una persona que nunca estuvo en sus cabales en la casa. A mi jamás me agradó y lo digo abiertamente, nunca me agradó", comentó el exacadémico.

Además sorprendió al señalar que en algún momento Luis Armando Lozano, mejor conocido como Paolo Botti, tenía comportamientos muy fuera de lo normal y provocaba miedo a sus compañeros.

Hubo una ocasión en que el chavo empezó, el tenía las uñas largas, entonces empezó a rasgarse y a sangrarse los brazos. Todos le teníamos miedo... era incómodo ver ese tipo de comportamientos", agregó.

Por si fuera poco, todo parece indicar que Botti tenía vicios fuera de la casa, los cuales en determinado momento quería volver a tomar; acciones que provocaron pánico y causa conmoción al imaginar la escena que tuvieron que presenciar el resto de los jóvenes que solo estaban ahí buscando convertirse el cantantes profesionales.

Un día me tocó verlo a él agarrando el spray con papel y tratando de olerlo", finalizó Gerardo.

Ante esto, Paolo Botti se comunicó con la producción de Chisme No Like, solicitando un derecho a réplica por lo que el programa accedió concederle una entrevista vía telefónica para escuchar su versión. Sin embargo, el famoso personaje no se presentó a la emisión acordada, por lo que hasta el momento no existe información que desmienta las acusaciones en su contra.

