Tras dejar TV Azteca y vender papel para sobrevivir, exacadémico revela que pensó que iba a morir

Ciudad de México.- El famoso cantante y actor mexicano, Raúl Sandoval, confesó en una reciente entrevista que pensó que iba a morir luego de enterarse que estaba contagiado de Covid-19 hace algunas semanas.

En una plática con las cámaras del programa De Primera Mano, el aclamado exalumno de La Academia explicó que sintió mucho miedo al enterarse de que era positivo a coronavirus al grado de que pensó en grabar un video para revelar su última voluntad.

Yo llegue a pensar, por la parte energética de grabar un video, que después lo aclaré y estaba predisponiendo mi caída, si grabo un video para mi abogado diciéndole como repartir las cosas que se tienen que entregar a mi esposa y a mi hijo para que no quede nada intestado, en el caso de que no pueda hablar", comentó.

Sandoval comentó que presentó síntomas fuertes y explicó cómo se encuentra ahora que ya libró la batalla contra esta dura enfermedad.

Ya pasaron los malestares, los primeros 7 días me trató tranquilo, pero del 8 al 12 me pegó una zarandeada que no me dejaba levantarme. Fui a hacerme exámenes de pulmones, me hicieron la segunda prueba y sentí que me sacaban el cerebro", explicó.