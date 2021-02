Tras polémico video en TikTok, Mane de la Parra se disculpa en Televisa con comunidad LGBT+

Ciudad de México.- Mane de la Parra ofreció una disculpa pública a la comunidad LGBT+ que se sintió ofendida luego de malinterpretarse un video que compartió en la plataforma TikTok.

Después de la controversia provocada por las imágenes que se catalogaron como una respuesta a los señalamientos que el actor Mauricio Mejía hizo sobre su supuesta salida con el productor Juan Osorio, De la Parra dio la cara y en entrevista para Televisa Espectáculos se sinceró sobre esta situación.

Hubo gente que se ofendió y a la gente que ofendí, les pido una disculpa porque nunca en mi vida he hecho nada para agredir a nadie y nunca lo haría. No soy así; sin embargo, así pasó, les pido una disculpa porque desde el fondo del corazón yo sólo he dado amor, cariño para la gente y no tengo mucho más que agregar porque me pareció raro que se saliera de contexto", detalló.

De la misma manera, Mane puntualizó que siempre ha estado a favor de la comunidad LBGT+ y negó tener algún tipo de problema con Mejía tras esta polémica.

"La gente que me conoce sabe dónde está mi corazón, sabe cómo pienso, mi manera de ser. Lo expresé en 'La Máscara', pero, ¿sabes qué pasa?, que todo parte de un humor que pone Mauricio Mejía, el cual yo ya hablé con él y evidentemente él estaba jugando y tomamos las cosas con alegría. Hicimos un TikTok pero eso se sacó de contexto", explicó.

Finalmente, Mane de la Parra recapacitó sobre el poder que tienen las redes sociales y manifestó: "a veces las redes sociales justamente son interpretadas de una manera que no iba por ahí, pero de la misma manera un abrazo y beso a toda la gente, que no se ofendió y la que sí también, una disculpa, no iba por ahí, la gente sabe quién soy, dónde está mi corazón y no hay que darle más bola a esto".

Tras la polémica generada por un video en TikTok , el actor y cantante Mane de la Parra se disculpa con la comunidad LGBTQ : "Nunca en mi vida he hecho nada para agredir a nadie" uD83DuDC4DuD83DuDC4FuD83DuDE0D?? pic.twitter.com/dj0sAuMx8p — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) February 5, 2021

