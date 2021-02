¿En la miseria? Desde Televisa actor de 'Vecinos' aparece descuidado y con kilitos de más

Ciudad de México.- La pandemia por el Covid-19 ha impactado de sobremanera al mundo y sobre todo la vida de los artistas, quienes al igual que el resto de las personas, han tenido que paralizar su carrera pues difícilmente se han podido realizar los proyectos que estaban previstos desde hace casi un año.

Mientras que para algunos el confinamiento ha servido para sacar sus talentos más ocultos y dedicar su vida a emprender, para otros no ha sido más que resguardarse en casa y protegerse ante el terrible virus por ser considerada población vulnerable.

Tal es el caso del actor Manuel 'Flaco' Ibáñez, quien recientemente compartió una fotografía a través del perfil de Instagram de Vecinos donde el intérprete de 'Jorjais' luce una apariencia desalineada, dando a notar que le hacía falta un corte de cabello, afeitarse y un nuevo pantalón.

El hambre y la miseria también engordan", escribió el actor al pie de la imagen, donde sostiene un pantalón que no alcanza a botonarse.

Sin embargo la imagen solo es una muestra de lo bien conservado que se encuentra el artista, pues como a cualquier persona durante este tiempo ha ganado kilos pero goza de buena salud ante la crisis sanitaria. El pantalón solo era para demostrar que desde hace 15 años debutó con su emblemático personaje en la famosa serie.

Este pantalón del jorjais hace 15 años me cerraba, ahora es muy difícil que me cierre pero es por que me sobran vitaminas Jajajaja", explicó 'El Flaco' Ibáñez