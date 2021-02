¡Enseñó de más! Alejandra Guzmán regresa a la actuación "como Dios la trajo al mundo"

Ciudad de México.- Recientemente se dio a conocer la nota de que la cantante Alejandra Guzmán será parte de la nueva temporada de la serie El Juego de las Llaves que marcará su regresó a la actuación y dejará huella en sus seguidores, pues confesó que realizó un desnudo total.

Aunque la famosa estrella del rock se ha caracterizado por ser una mujer sin tapujos y con mucha seguridad, la Guzmán señaló en entrevista para el programa De Primera Mano que la escena sí le costó mucho trabajo, pero al final todo salió muy bien.

Fue muy fuerte, muy fuerte, porque yo me tuve que desnudar, nunca me había desnudado a mis 52, entonces sí es un orgullo, pero me costó, me costó tener que quitarme muchos tabues y decir 'bueno si tengo mis cicatrices, también tengo que estar así como estoy' y me cuidaron mucho, fue muy bonito", aseguró.