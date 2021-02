"Lo desenterré, dormía con él": Lyn May cuenta cómo profanó la tumba de su primer esposo

Ciudad de México.- La famosa vedette, Lyn May, ha pasado al mundo del espectáculo como una de las figuras más controvertidas del medio, ya sea por su imagen o sus declaraciones ante los medios.

Sin embargo, en esta ocasión, sorprendió a todo el mundo, al revelar su historial amoroso, pues afirmó haber estado con personas como Manuel 'El Loco' Valdés o Juan Gabriel, pero en su reciente entrevista confesó algo que le heló a más de uno la sangre.

Según contó la bailarina en el programa, El minuto que cambió mi destino, con Gustavo Adolfo Infante, ella habría profanado la tumba de su esposo, al no soportar su muerte.

Se trataría de Antonio Chi, quien fue su segundo matrimonio, pero el único con quien se casó por la iglesia, Lyn May contó que por ahí en 2008 desenterró el cadáver de este hombre para seguir durmiendo junto a él.

Sí... Lo desenterré, dormía con él… Lo tenía siempre en mi cama. Mi mamá peleaba todos los días conmigo porque decía 'no lo vas a dejar descansar, no lo vas a dejar descansar'. Y nos peleábamos todos los días porque yo no lo soltaba", contó la famosa.

Lyn May comentó, que su mamá siempre estuvo en contra de esta práctica, pero luego de un tiempo decidió superar su dolor para dejar descansar en paz al hombre que tanto amó.

Mi mamá peleaba todos los días conmigo. Me hablaba todas las noches y me lo decía 'hija no lo dejas descansar, deja que se vaya'. Y me hablaba en todos los idiomas y yo decía 'no, no lo voy a dejar ir'. Hasta que un día mi mamá me convenció", aseguró.