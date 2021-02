De la nieve al quirófano: Michelle Salas, hija de Luis Miguel, se accidenta al esquiar

Vail, Colorado.- Recientemente Michelle Salas, la famosa hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, compartió un video en su cuenta de Instagram que mientras esquiaba en la nieve lamentablemente sufrió un accidente que la llevará muy pronto al interior de un quirófano.

La joven Salas en un video que compartió en Instagram explicó que se lastimó su derecha derecha, por lo que debería ser operada para corregir la lesión de ligamento que se hizo.

No soy de compartir este tipo de noticias, pero sentí la necesidad de contárselos ya que será una recuperación muy larga y un poco tediosa. Hace unos días tuve un accidente esquiando y me rompí el ligamento cruzado de la rodilla derecha", dijo Michelle.

La nieta de Silvia Pinal destacó que pese a su lesión y que debía de ser operada para corregirla, se siente bien y no tiene nada severo que ponga en riesgo su vida, pero que no sería fácil la recuperación pues deberá guardar mucho reposo y ella estpá acostumbrada a una vida muy activa.

Gracias a Dios no pasó a mayores pero tendré una operación y varios meses de terapia por delante, que para alguien que ama hacer ejercicio y estar activo todo el tiempo no es tarea fácil. Hoy me queda más claro que nunca que la vida cambia en cuestión de segundos y que hay que vivirla todos los días como si fuera el último", expresó Salas.