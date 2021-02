El 'ruidito' de Shakira y los sucesos más enigmáticos en la historia del Super Bowl

Ciudad de México.- A lo largo de la historia, varios sucesos extraños han marcado notablemente con escándalo al Super Bowl. Desde arbitrajes polémicos, marcadores abultados, trampas descubiertas o hechos producidos en los show de medio tiempo.

Uno de los más recordados fue en febrero del 2013, cuando se desarrolló la edición XLVII del Super Bowl en el Superdome de Nueva Orleans, el emblemático estadio que ocho años antes había sido usado como centro de refugiados del Huracán Katrina.

La final era los Ravens de Baltimore contra los 49ers de San Francisco. Todo transcurría con normalidad y los Ravens ganaban 28 a 6, pero en el tercer cuarto se cortó la luz inesperadamente. Un largo rato después se supo que al parecer el problema se originó de una falla en el equipo que operaba la gente del estadio, dado que el resto de la ciudad no había sufrido problemas.

Janet Jackson y su pecho al aire

En el año 2004 ocurrió uno de los episodios más recordados: el Nipplegate, como se lo conoció. Lo protagonizó Janet Jackson, la hermana de Michael. Fue durante el show del mediotiempo, justo cuando estaba cantando junto a Justin Timberlake la canción Rock your body. Al final del tema, cuando él cantaba la frase "quedarás desnuda al concluir esta canción2, desprendió una parte del vestuario ella, y durante un segundo o dos, 140 millones de personas alrededor del mundo le vieron su pezón.

El hecho no pasó desapercibido, pues la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos recibió 540 mil quejas y la NFL​ suspendió su acuerdo con MTV para que produjera el evento. La cadena de televisión se defendió diciendo que todo se trató de un "mal funcionamiento del vestuario".

El 'Deflagate' de Tom Brady

Tom Brady es considerado por muchos como el mariscal de campo más grande de toda la historia del fútbol americano. Es casi un prócer de este deporte. Eso no quita que si figura haya sufrido una mancha que el tiempo no borrará. El 'Deflagate', en 2015, lo toca de cerca. La final del Super Bowl​ de ese año fue protagonizada por los Seattle Seahawks con los New England Patriots, el equipo de Brady.

Antes de el cruce final, los azul y blanco debieron jugar la clasificación ante los Indianapolis Colts. Y en ese partido se descubrió que el equipo de los Patriots había desinflado los balones durante el primer tiempo para facilitarle el trabajo a Brady. El castigo no fue tan grave, el jugador fue suspendido cuatro partidos y tuvo una multa en dólares. La que no volvió a ser la misma fue su imagen pública.

Un arbitraje polémico

Para muchos, el arbitraje del Super Bowl XL entre Pittsburgh Steelers y Seattle Seahawks, el 25 de enero de 1981, fue el peor de la historia. Ganaron los Steelers 21 a 10 y desde entonces la opinión pública se ha volcado masivamente a pensar que fueron favorecidos por las decisiones de los jueces. Los Seahawks perdieron en total 161 yardas por penalidades, si se toman en cuenta las yardas de castigo (70) con las que el equipo había avanzado en la jugada (91).

La predicción de 'Los Simpson' para la presentación de Lady Gaga

En el capítulo 'Los pronósticos de Lisa' de 1992 la hija mayor de Homero y Marge descubre un método para predecir quién ganará los partidos dentro de la NFL, cosa que su padre utiliza para ganar apuestas. En ese episodio Lisa logra predecir que Washington Redskins, ahora The Washington Football Team, ganarán el Super Bowl a los Buffalo Bills y tres días después de la emisión del capítulo la predicción se cumplió.

La predicción más asombrosa se trató del show de mediotiempo del Super Bowl, en el episodio llamado 'Lisa y Lady Gaga' emitido en 2012, la artista, que no era tan popular en esa época, se encarga del espectáculo.

Cinco años después apareció Lady Gaga en el evento y parte del show coincidió con la predicción de la serie, pues apareció volando por los aires.

El extraño 'ruidito' de Shakira

El show del medio tiempo del Super Bowl protagonizado por Shakira y Jennifer López dio mucho de qué hablar. Una presentación espectacular entre ambas cantantes que puso en alto el nombre de los latinos en Estados Unidos. Pero hubo un gesto en particular que hizo la colombiana y que ha causado sensación en redes sociales.

A mitad de su performance, Shakira sacó la lengua y emitió un sonido 'extraño' que fue motivo de memes en Internet pero que tiene un significado bastante especial. El gesto hace alusión al musical folklórico del "Son de Negro" que es una tradición que se presenta año con año durante el Carnaval de Barranquilla, ciudad de donde es originaria la intérprete.

Para los que no sepan #Shakira homenejeando a la comparsa del "son de negro" del #CarnavalDeBarranquilla #SuperBowl Que no fue una simple sacada lengua, fue un homenaje a esta comparsa! #sondenegro

