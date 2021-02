Estos son los 7 momentos más extraños que han ocurrido en un medio tiempo del Super Bowl

Ciudad de México.- El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más vistos a nivel mundial y, por esa razón, el espectáculo del medio tiempo es de los más cotizados por los artistas, quienes sueñan con pisar ese escenario y ser vistos en todo el planeta. Sin embargo, ha habido momentos que causaron extrañeza a los espectadores; ejemplo de ello son estos siete momentos que han ocurrido en años anteriores.

1. El topless de Janet Jackson

El momento que más ha causado controversia fue el ocurrido en el 2004, cuando Justin Timberlake y Janet Jackson pasaron a la historia, pero no por el extraordinario show que ofrecieron, sino por el seno de la cantante que quedó al descubierto.

2. La iluminación en el show de Coldplay

Una de las partes más importantes del espectáculo es la iluminación y eso Coldplay lo sabía muy bien, tanto que la intención principal de la banda británica era iluminar todo el estadio mientras deleitaban al público. Lo malo fue que el Sol también quería presencial el espectáculo y no se puso, por lo que las luces no lucieron como deberían y el performance fue raro por haber ocurrido a plena luz del día.

3. La presentación de ¿Winnie Pooh?

Los 90 fueron años que nos han dejado momentos extraños, justo como ocurrió en 1991 cuando New Kids on the Block, una de las boy bands más famosas de la época, optó por incitar al espectáculo a 'Mickey Mouse' y a 'Winnie Pooh', algo que de inicio suena tierno pero que acabó causando extrañeza.

4. Red Hot Chilli playback

Los californianos Red Hot Chilli Peppers fueron los invitados durante la presentación del hawaiano Bruno Mars, uno de los artistas más populares y que ha dejado un buen sabor de boca en espectáculos de este tipo. No obstante, los intérpretes de By the Way no convencieron, pues las guitarras que usaron estaban desconectadas, lo que los hizo pasar como uno de los playbacks más entretenidos de la NFL.

5. Katy Perry y su show apto para toda la familia

Katy Perry es de las cantantes favoritas gracias a su increíble talento y la excentricidad 'cute' que muestra en cada presentación, por lo que se tenía que lucir en el Super Bowl. No obstante, parece que la ternura se le paso de las manos cuando en el 2015 aparecieron unos tiburones muy sonrientes en el escenario donde la esposa de Orlando Bloom cantaba, algo que pareció muy de preescolar pero que terminó por ser multicolor.

6. Elvis ¿Presto?

'El Rey del Rock & Roll', Elvis Presley, es una de las figuras más icónicas a nivel mundial y tenerlo como invitado en el Super Bowl sin duda parece una excelente idea, lo malo es que murió en 1977 y era difícil invitarlo en 1989… o no, pues por suerte estaba Elvis Presto, un imitador que no convenció del todo.

7. M.I.A. mostrando apoyo a Britney

Justo como en este 2021 hizo Miley Cyrus, al apoyar a Britney Spears durante su presentación, la cantante M.I.A. lo hizo aunque de la forma en la que 'La princesa del Pop' no quisiera ser recordada, pues mostró el dedo medio ante la cámara y ante millones de espectadores también.

Fuente: Sopitas, YouTube