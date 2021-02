Mariana Echeverría habla de su horrible regreso a Televisa: "Se mancharon"

Ciudad de México.- La querida y guapa conductora, Mariana Echeverría, después de dar a luz y una operación de emergencia finalmente regresó a los foros de Televisa como una de las consentidas del programa nocturno, Me Caigo de Risa, la cual señaló como horrible pues sus compañeros "se mancharon" con ella y se unieron en su contra.

Echeverría por motivos de su embarazo en la penúltima temporada del programa tuvo que despedirse y tomarse un tiempo para descansar antes y después de dar a luz a su primogénito, Lucca, quien estuvo a punto de nacer prematuramente a causa de una operación de emergencia por una apendicectomía.

La querida conductora de la televisora San Ángel destacó que estaba muy feliz por volver a trabajar, pues a ella le encantaba formar parte de la 'Familia Disfuncional', pero reconociendo que entendía que debía darse un tiempo con su pequeño y su marido.

No saben los feliz que me sentí con mi regreso de la séptima temporada de Me Caigo de Risa, si fuera por mí no me hubiera ido, hubiera tenido mi bebé en el foro y hubiera regresado recién parida, pero bueno hay que descansar y gracias a Dios ya pude estar, dos meses después de que nació mi bebé", expresó Mariana.