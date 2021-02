¡Peligroso juego! Hijas de Jacky Bracamontes habrían dejado sin vista a su padre

Ciudad de México.- Han sido muchas las ocasiones en las que la actriz Jacky Bracamontes y su esposo Martín Fuentes han dejado ver cómo es su entorno familiar y sobre todo, su faceta como padres de sus cinco niñas Jacky, Carolina, Renata y las mellizas Emilia y Paula. Esta vez fue el piloto de carreras quien sorprendió al mostrar en redes sociales la lujosa habitación que comparten sus hijas mayores.

A través de su cuenta oficial de Instagram el esposo de la conductora de Netas Divinas compartió una serie de imágenes donde exhibía dicho rincón de su casa en Miami, mientras disfrutaba de una tarde de juegos con las pequeñas, quienes montaron un spa y se convirtieron en estilistas.

En los videos se observa la enorme recámara de las niñas donde hay una litera la cual, además de las tradicionales literas, tiene una gran resbaladilla y frente a esta hay otra cama. Además, el cuarto está decorado en tonos blancos, que la hacen lucir más limpia y elegante.

Como parte de la decoración tienen un gran sillón en forma de unicornio y una gran cantidad de juguetes; también al fondo puede apreciarse un enorme guardarropa.

Además de todos los lujos, Martín mostró la excelente relación que lleva con sus hijas, para quienes es el mejor compañero que las hace pasar horas de diversión.

Oiga, pero ya me puso crema en la cara, siento que me embarró de crema. Quedé muy bien, mira nada más ¿así me voy, con la crema así? ¿Cuánto me va a cobrar?¿Puedo dejar propina? ¿Sí se me va a secar?", se escucha decir a Fuentes.