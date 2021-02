¿Boda cancelada? Irina Baeva revela descontento de sus padres al compromiso con Gabriel Soto

Ciudad de México.- Irina Baeva no deja de hacer frente a las críticas que recibe por su romance con Gabriel Soto, el cual ya se ha convertido en compromiso matrimonial; en una reciente entrevista reveló que, en realidad, sus padres no deseaban que se casara con un hombre como él.

Fue durante la entrevista que brindó a la periodista Mara Patricia Castañeda, donde Baeva subrayó que tiene el total respaldo de su familia para contraer nupcias con el actor mexicano; sin embargo, destacó que antes de su relación con el actor, sus padres deseaban otra cosa para ella.

Previo a estas declaraciones, la rusa defendió a capa y espada la decisión de unir su vida a la de Soto, puesto que su relación es sólida, bonita, llena de confianza y amor

Asimismo, aprovechó para dejar claro que pese a todo lo que se ha dicho de su noviazgo con Gabriel y la forma en que se dieron las cosas, ella optó por creer en lo que el artista le ha contado sobre su pasado con Geraldine Bazán.

Yo no estuve presente en su relación pasada. Lo que él me platicó, lo que él me contó, lo que él me decía, ya depende de uno, si tú quieres confiar o no. Yo elijo confiar en él y elijo creer en las cosas que me dice, eso es decisión de uno, pero de que me consta, no me consta finalmente", concluyó.