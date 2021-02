Eduardo Yáñez revela en 'Hoy' su polémico secreto para no envejecer: "Semen de ballena"

Ciudad de México.- El famoso actor mexicano, Eduardo Yáñez, de nueva cuenta está protagonizando una nueva polémica pues hace poco confesó qué hace para mantener su aspecto joven pese a que ya tiene 61 años.

El galán de múltiples telenovelas brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy y aquí aprovechó para compartir cuál es su secreto para no envejecer y estar casi idéntico a cuando comenzó su carrera artística.

Por supuesto, solo se trató de una broma por parte de Eduardo y la realidad es que no usa esta sustancia para mantenerse joven.

I'm sorry (lo siento), pero me gusta el buen humor y ustedes se me ponen de pechito", añadió.