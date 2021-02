"Es por inepto": Gustavo Adolfo Infante sobre el despido de Michelle Rubalcava

Ciudad de México.- Como bien se sabe, el pasado 21 de septiembre, el famoso conductor de televisión, Michelle Rubalcava, sorprendió a todos al revelar que fue despedido del programa, De Primera Mano.

Aunque el famoso llegó a ganarse al público, se dijo en un inicio que su salida se debía a cuestiones de la producción. No obstante, después de un tiempo, el comunicador reveló en su canal de YouTube, que todo más bien fue responsabilidad de Gustavo Adolfo Infante.

Yo me había enterado que fue el mismo Gustavo Adolfo el que fue a pedir mi cabeza para que me corrieran, que había hecho presión y la verdad es que no tengo tapujo en decirlo. La realidad es que no, era muy notable que no había una relación tan grata entre nosotros dos", comentó, Michelle en su video del 20 de noviembre.

Sin embargo, ahora, Infante quien decidió dar su versión de los hechos durante su habitual transmisión en vivo de YouTube, donde sus seguidores le cuestionaron al respecto, muy fiel a su estilo, el periodista respondió.

Sólo hay una versión. Yo creo que la gente que deja de trabajar en un lugar es porque no sirve en ese lugar. Vamos a ser claros, si un proyecto quita, corta a una persona, es por inepto, punto, no hay más".

No lo va a ser porque es muy bueno, porque es importante, o el consentido del público. Eso es lo que en la cabeza de la gente ardida puede decir, no sé, ya ni me acordaba de él, pero si la empresa decidió correrlo, ¿es por algo no?".

Y cuando me dijeron, 'oye Gustavo lo vamos a correr’, yo les dije 'es decisión de ustedes, a mí no me interesa'. '¿Lo quieres contigo?', me preguntaron y yo dije ‘no, porque nunca ha aprendido ni aprenderá a ser periodista, es la verdad'", dijo Infante.

Por último, señaló que ya no quería hablar sobre el tema, debido a que no siente mayor interés por Rubalcava, argumentando que no le cae ni bien, ni mal.

Ha estado, según me han dicho, hable y hable de mí, yo no tengo nada personal contra él, tampoco me cae ni bien, ni mal, no me interesa, la verdad, pero si fue despedido es porque no hacía falta, o ¿usted considera que a la gente porque es buena la sacan? No, pero se acabó el tema porque no me interesa el señor este", dijo.

Fuente: TV Notas