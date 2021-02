'Exatlón': Antonio Rosique da trágica noticia a 'Héroes' y rompe en llanto

Ciudad de México.- Antonio Rosique, el famoso conductor del Exatlón, durante un mensaje para el público mexicano no pudo evitar romper en llanto en plena transmisión del pasado domingo 7 de febrero, después de darle una trágica noticia al equipo de los 'Héroes': La salida de Keno Martell del reality deportivo de TV Azteca.

Rosique después de una ardua competencia en el duelo de eliminación, dio un mensaje de despedida a quien bautizó como 'The Play Maker', pues perdió ante sus compañeros de equipo, Dan Noyola y Javier Márquez, destacando sus valores y habilidades atléticas.

Martell se despidió del conductor del programa, agradeciéndole que este en República Dominicana narrando sus encuentros, cuando pudiera estar en grandes eventos con atletas de elite, a lo que este le agradeció luchando contra las lágrimas que al final no pudo evitar soltar.

Keno, muchas gracias amigo, gracias por tus palabras, por tu cariño, a esto se viene al Exatlón, a estar aquí, a crear juntos memorias increíbles, a que pase lo que pase, ganes o pierdas tengas esto, porque al menos para mí no vales por cuantos cubos derribes, vales por esto, porque allá afuera los necesitamos", dijo Rosique luchando contra las lágrimas.

Finalmente Antonio le dijo a Keno que era una gran persona que tuvo buenos y malos momentos como todos que a veces te cuestan el tener que dejar la competencia, pero que lo importante era descubrirse a uno mismo, no ganar.

Todos podemos perder una batalla o muchas, pero lo más importante es que en esos duelos no perdamos la cabeza, no perdamos el corazón y no nos perdamos a nosotros mismos", concluyó el narrador.