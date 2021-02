FOTO: Tras cirugía y dejar TV Azteca, famosa aparece irreconocible: "Quedé deforme"

Ciudad de México.- Hace algunas horas la influencer Katherinne Huerta, recordada por haber formado parte de Enamorándonos, dejó en shock a sus fans y seguidores de las redes sociales al anunciar que su vida corrió peligro por una cirugía estética.

A través de sus historias de Instagram, la también cantante conocida como Bellakath contó que un 'arreglito' plástico le provocó un serio problema de salud y acusó al cirujano Eduardo Arturo Gómez Casarrubias de no realizar bien su trabajo.

Las bubis me comenzaban a doler con el frío y en el abdomen tenía un cúmulo de grasa de un lado más que del otro. En pocas palabas, quedé deforme y me había dejado la zona púbica toda gorda. No tiene ni un año que me operó", contó.