Golpe a la dinastía Fernández: Famosa cantante exhibe a 'Don Chente' por "algo más que acoso"

Ciudad de México.- Volvieron a surgir nuevas acusaciones en contra del aclamada y reconocido cantante, Vicente Fernández, y en esta ocasión no es de parte de una seguidora, sino de una colega del medio artístico.

Hace algunas horas se comenzó a difundir un video donde la intérprete Lupita Castro señala a 'Don Chente' por "algo más que acoso".

También lee: ¡Decepcionado y lleno de coraje! 'El Puma' sale en defensa de Vicente Fernández

View this post on Instagram

La cantante de regional mexicano aseguró que no salió a dar su testimonio para aprovecharse de que otras mujeres han señalado a Vicente, sino que en realidad ella lleva varios meses escribiendo su testimonio.

Vicente Fernández a mi me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro. Soy cantante, no me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora. Hace ocho meses empecé a escribir mi libro", comenta.