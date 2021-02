¿Hay fantasmas en el 'Exatlón'? 'Héroes' revelan que suceden cosas "paranormales"

Ciudad de México.- Recientemente el equipo de los 'Héroes' se sinceraron frente a las cámaras de TV Azteca y contaron anécdotas respecto a las actividades "paranormales" que viven cuando están en el campamento, asegurando que dentro del Exatlón hay fantasmas.

Dan Noyola, Christian Anguiano, Doris del Moral Rosique y Cecilia Álvarez se juntaron fueran de la cabaña del campamento para charlar, plática en la que todos contaron una anécdota personal o de un excompañero del reality deportivo que exhibe la presencia de seres "paranormales".

Podría interesarte: 'Exatlón': Antonio Rosique da trágica noticia a 'Héroes' y rompe en llanto

Noyola dijo que uno de los lugareños de República Dominicana les dijo que no fueran muy confiados al baño, pues en la isla sucedían cosas "tenebrosas", lo que corrigió 'Yomi' y dijo que eran "paranormales", tras lo que comenzó con su historia propia.

Cuando voy al baño siento mucho miedo y siempre voy con la mirada hacía abajo y solo veo el camino para no ver nada, cuando estaba haciendo del baño, no es broma ni nada, no había aire y el columpio estaba así (empieza a mover el columpio con un poco de fuerza), como que alguien lo empujó", relató el novio de Casandra Ascencio.