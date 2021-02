Problemas con la ley: Yalitza Aparicio y Kate del Castillo son detenidas en sus proyectos

Ciudad de México.- Recientemente han revelado que el proyecto en el que se encuentran trabajando Kate del Castillo y Yalitza Aparicio, ha sido detenido debido a problemas legales, pues una de las mujeres en las que están basados los personajes denunció a Lydia Cacho, la escritora de la historia.

Como se sabe, Aparicio y Castillo trabajan en dos proyectos basados en investigaciones periodísticas de Cacho: el primero es sobre llevar a la pantalla los libros de la activista que da voz a las víctimas de los tratantes de mujeres; el segundo es una serie sobre las historias de las mujeres sobrevivientes.

Podría interesarte: Cantante ruega a Yalitza y Kate del Castillo no hacer proyectos de Lydia Cacho: "Ella nos vendió"

Sin embargo, una de las víctimas, Edith Encalada, quien desde su infancia sufrió abusos por parte de Jean Succar Kuri, las cuales denunció a los 19 años y la llevó a recibir amenazas de él y su familia, denunció que Cacho hizo los proyectos sin su autorización.

View this post on Instagram

No estoy de acuerdo en que se me violente de esa manera a mí y a las otras afectadas, ya es un abuso desmedido. Tiene 14 años abusando de nosotras como para que continúe. Yo no quiero que hagan esa película con la versión de Lydia, porque ella miente mucho a la gente y a la prensa. Tiene años sin estar en contacto con las víctimas o sus familiares", aseguró la víctima.