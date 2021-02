Sherlyn anuncia se regreso a las telenovelas y revela cómo será su personaje

Ciudad de México.- Luego de varios años fuera de las telenovelas, la bella actriz y conductora, Sherlyn, se mostró más que emocionada a su salida de los foros de Televisa, pues anunció que está próxima a iniciar grabaciones con su nuevo proyecto.

En su reciente entrevista con los medios, la artista mencionó estar muy ilusionada, pues jugara un papel de villana en este nuevo melodrama de televisión.

Vamos a arrancar proyecto, todavía no les puedo contar en breve, pero estoy ya emocionada de volver a mi casa, con un proyecto que me ilusiona mucho, pero ya les platicaré un poquito más adelante en cuanto me autoricen… seré una mala muy guapa y va estar muy divertido, creo yo", dijo Sherlyn.