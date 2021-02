Arath de la Torre acabaría peleado con productora de 'Hoy' por buscar reconciliarlo con su hermano

Ciudad de México.- Este pasado viernes 5 de febrero, la productora de Hoy, Andrea Rodríguez, tenía el plan de sorprender al actor Arath de la Torre, también conductor de dicho programa, llevando a su hermano, Ulises de la Torre, al foro con la finalidad que hicieran las paces.

Hace aproximadamente un año, los hermanos de la Torre estaban distanciados por una razón desconocida siendo el motivo de llegar al nivel de dejarse de hablar provocando que ambos se nieguen a llegar a alguna reconciliación.

En una pasada entrevista con el conductor Yordi Rosado, Arath afirmó que no tiene alguna clase de vinculo cercano con su hermano.

No nos llevamos, somos un poco el agua y el aceite. Yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, lo amo, es mi hermano y me duele mucho no tener una muy buena relación con él, pero tengo mucho tiempo de no saber de él, últimamente no nos hemos visto ni en las navidades", comentó.