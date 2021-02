¡Más problemas para Trump! El expresidente de EU podría ser desalojado de su nueva casa

Estados Unidos.- Al mismo tiempo que se ve envuelto en los problemas de su segundo juicio político, Donald Trump tiene que enfrentar otro problema con la ley, esta vez se trata de un conflicto con las autoridades de Palm Beach que podrían desalojarlo de la residencia en la que vive actualmente.

Después de su salida de la Casa Blanca, el empresario y su esposa, Melania Trump, se mudaron a su residencia en un exclusivo complejo en Palm Beach llamado Mar-a-Lago. Este hogar de la familia era conocido como la Casa Blanca del sur', o 'Casa Blanca de invierno', pues ahí acostumbraban a pasar las vacaciones y algún tiempo libre.

Sin embargo, ahora que se establecieron de forma permanente, el consejo municipal del lugar evocó un acuerdo establecido de forma oral en 1993, en el que se accedía a vender la propiedad a Trump, siempre y cuando no hiciera de ella su residencia oficial, y solo podía permanecer un número limitado de días al año.

De acuerdo con El Nuevo Herald, este pacto establecía que los miembros de la compañía propietaria de Mar-a-Lago no podían tener una residencia oficial en este lugar. Pero, ya que Donald Trump técnicamente es dueño, no se sabe exactamente cómo procederán las autoridades. Además, el convenio solamente se estableció de forma oral, pero no hay nada escrito al respecto.

El Nuevo Herald destacó que un vecino pidió ayuda al consejo municipal porque temía que la presencia del expresidente afectara el valor de las viviendas cercanas. Y, El País añadió que gran parte de esto se debe a que, durante las visitas ocasionales que el exmandatario tuvo a su casa en Palm Beach, las calles constantemente se llenaban de fanáticos de Trump y los alrededores se volvían intransitables.

El País sostiene que, desde diciembre de 2020, un grupo de vecinos enviaron una carta tanto al condado como al servicio secreto en la que señalaban que el propio expresidente tiene registrada su propiedad no como una casa, sino como un club social. Y finalizaron exponiendo que seguramente podría conseguir un hogar en otro lugar de la isla, donde fuera bienvenido.

Palm Beach tiene otros muchos encantadores inmuebles, seguro que puede encontrar alguno que satisfaga sus necesidades".

