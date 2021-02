¡Misión fallida! Sonda impacta al planeta Marte; la NASA presenta pérdidas millonarias

Estados Unidos.- Si bien es conocido, la NASA es una de las instituciones que cuenta con personal altamente capacitado y cuenta con científicos con grandes conocimientos, pero en esta ocasión dejaron claro que cualquier persona se puede equivocar, ya que pese a todo, cometieron un grave error que costó millones de dólares.

La NASA a lo largo de la historia se han registrado misiones fallidas, pero esta fue especial pues se trató de un descuido al no conocer a la perfección como funciona el sistema métrico, como sucedió con una sonda que pretendía llegar al planeta Marte.

Los hechos ocurrieron el 23 de septiembre de 1999 cuando una misión de la NASA pasó a la historia no por tener éxito, sino por una falla matemática, de comunicación y supervisión que le costó millones de dólares. Un grupo de científicos pretendía colocar la sonda Mars Climate Orbiter, pero por los errores que no fueron supervisados a tiempo provocó que su aterrizaje fuera un fracaso total.

De acuerdo con la NASA, hubo un error y una confusión en las fórmulas matemáticas, pues los encargados se olvidaron de hacer una conversión del sistema imperial al sistema métrico. En ese entonces, los científicos de dicha institución comenzaban a utilizar el Sistema Internacional para diseñar sus proyectos, pues este comenzó a tener relevancia entre la comunidad científica de todo el mundo.

No obstante, en Estados Unidos, algunos de los proveedores de esta organización científica seguían con el Sistema Imperial, como la empresa Lockheed Martin, que se encargó de fabricar las piezas, componentes y demás infraestructura para dicha misión de la NASA.

Los investigadores que estaban a cargo de la misión se percataron que había más errores de lo normal que les obligaba a modificar y a aumentar las operaciones para corregir los números, pero, a pesar de esto, la sonda seguía desviándose de su camino, hasta que lograron llevarla a Marte.

Su aterrizaje no fue lo que se esperaba, ya que la sonda no llegó a una altura entre 150 y 170 kilómetros como se estimaba, sino que entró en órbita a sólo 57 kilómetros de Marte, los científicos perdieron la conexión con la sonda y ya no lograron saber nada de esta, dado que se desconoce si esta entró a la atmósfera superior del planeta rojo o si se desvió para continuar con su viaje en el Sistema Solar; hasta el momento, se desconoce su paradero.

Actualmente, en algunos países se muestra una diversidad en los sistemas matemáticos que ocupan para sus investigaciones, aunque la mayoría ya se ha adaptado al Sistema Internacional para evitar que se repitan los errores de la misión Mars Climate Orbiter.

