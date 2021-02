Sin exclusividad en Televisa y tras quedar en silla de ruedas, actriz da fuerte noticia en 'Hoy'

Ciudad de México.- La famosa villana de telenovelas, Sabine Moussier, concedió una entrevista exclusiva al programa Hoy y aquí aprovechó para hacer una impactante noticia sobre un hombre que conoció en las redes sociales.

La querida intérprete, quien hace unos años perdió su contrato de exclusividad en Televisa, confesó que desde hace 6 años, un misterioso sujeto le envía mensajes y la llama por teléfono al grado de acosarla, sin embargo, explicó que se ha llegado a sentir atraída.

Sabine se sinceró y confesó que jamás ha visto al hombre, ni en persona ni en fotos, pero que le gusta que la siga buscando. Además de que considera que sí estuvo enamorada de él.

Llega un momento en que dices 'ya, ¿qué quieres?' pero luego te dice algo y te mueve el tapete... pero él ya me vio la cara, me mintió, pero no le tengo miedo y sin vernos, llegamos a conocernos mucho".