Susana Dosamantes da contundente mensaje en 'Hoy' a 'haters' de Paulina Rubio

Ciudad de México.- Susana Dosamantes, famosa y talentosa actriz de Televisa, salió en defensa de su hija, Paulina Rubio, y en una entrevista exclusiva para el programa Hoy dio un contundente mensaje a los 'haters' de la joven cantante en el que desechó los rumores sobre que se encuentra en bancarrota y con problemas de adicciones.

La actriz, que pronto celebrará 50 años de carrera artística, dijo que la interprete de Ese Hombre es Mío sí se vio afectada económicamente por la pandemia de Covid-19, como todo el mundo ante el confinamiento y cancelaciones de actividades, pero que era una persona trabajadora y que sigue saliendo adelante.

Dosamantes recalcó que a sus nietos no les falta nada, pues Rubio los cuida y atiende bien, manteniéndolos, al igual que a otros familiares, aclarando que no era una de ellas pues sí trabaja y tiene su vida bien hecha.

La pandemia a cundido por todos lados y a afectado a todos, no nada más a mi hija, a todo el mundo. Yo creo que todo el trabajo habla, como te dije, Paulina no es una mantenida, Paulina tiene que mantener a sus hijos y a su familia más cercana, a mi no porque yo trabajo. Yo creo que deberían aplaudirla en vez de criticarla, porque no hace nada malo, es una trabajadora