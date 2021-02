Tras cambiar a TV Azteca por Televisa, primer actor reaparece en 'Hoy' con impactante noticia

Ciudad de México.- El aclamado primer actor, Fernando Allende, brindó una entrevista exclusiva a las cámaras del programa Hoy luego de mantenerse alejado de la pantalla chica durante varios años.

El intérprete de 68 años contó que ya recibió la vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos, de donde es residente y explicó si tuvo algún efecto secundario luego que se le aplicaran ambas dosis.

En la primera no hubo ninguna reacción adversa, no hubo dolor ni nada y en la segunda no ha habido fiebres ni dolores de cabeza, si acaso una mínima molestia que duró como media hora", contó.