Tras salir del clóset, exactor de Televisa expone de esta manera a Fernando Colunga

Ciudad de México.- Gabriel Varela, exactor de Televisa y TV Azteca, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en El Minuto que Cambió Mi Vida, salió del clóset, declarándose abiertamente gay, tras lo que sin tapujos y sin pelos en la lengua expuso de esta manera al galán de telenovelas, Fernando Colunga, dejando a más de uno con la boca abierta.

Varela hace años trabajó con Colunga en la obra de teatro, Manos Quietas, de la cual él era productor y el guapo actor uno de los estelares, asegurando que se convirtió en el artista más insoportable con el que tuvo que tratar en su carrera, destacando que había tenido la oportunidad de trabajar con todos.

Podría interesarte: Drama en Televisa y TV Azteca: Famoso actor se declara gay frente a Gustavo Adolfo Infante

Según el productor y actor, dijo que el protagonista de Alborada siempre le hablaba para quejarse de todo, desde la iluminación hasta la escenografía era motivo de quejas, asegurando que sus exigencias lo "agobian" y que más que quejas eran "amenazas".

De verdad, me hizo la vida muy imposible porque me exigía cosas que yo no podía cumplirle, me la pasé como nunca en mi vida con ningún actor, y mira que he trabajo con todos", reveló.