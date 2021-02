¿Venderá sus fotos íntimas? Aleida Núñez revela si buscará ganarse la vida de esta forma

Ciudad de México.- Durante este tiempo de pandemia por Covid-19, la famosa plataforma digital, OnlyFans, se ha convertido en una hábil fuente de ingresos para mucha gente, pues en ella, cualquiera puede vender saludos, bailes y videos de contenido explicito.

Dicha opción ha resultado interesante para varias personalidades de la farándula, pues varios famosos han recurrido a ella para vender sus fotos intimas, sin embargo, para Aleida Núñez esto no ha sido así.

Lee también: ¿Se irá del país? Aleida Núñez revela que buscaría mudarse lejos de la CDMX por esta razón

En su encuentro con diversos medios de comunicación, la actriz contó que no estaría contemplando esta posibilidad, debido a que sería un limite que no buscaría cruzar.

Me lo están pidiendo mucho mis fans, me lo están pidiendo muchísimo. Pero honestamente creo que ya es un límite, es un límite que 'Ay, Dios mío'. Creo que es una línea muy delgada, por ahora no lo tengo contemplado", explicó.