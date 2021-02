VIDEO: Novio de Marjorie de Sousa espera que el hijo de la actriz con Julián Gil le diga 'papá'

Ciudad de México.- El romance de Marjorie de Sousa con Vicente Uribe sigue dando de qué hablar, pues a casi dos meses de que se hiciera pública su relación sentimental, decidió hablar por primera vez en una entrevista exclusiva para Sale el Sol.

Ahora el empresario no dudó en confesar su deseo de que, en algún momento, Matías, el hijo que la venezolana tuvo en su pasada relación con Julián Gil, le diga 'papá'.

Entonces aún no pasa eso, pero en algún momento se va a dar, si la relación sigue creciendo, la convivencia sigue creciendo, es un proceso completamente natural, hoy te digo que no es real, me llevo muy bien con el niño, lo quiero mucho, me quiere mucho, y estamos creando vínculos muy padres", explicó Uribe.