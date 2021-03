¡Adiós Televisa! Querida conductora sería vetada por traición ¿con TV Azteca?

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la famosa conductora, Jacky Bracamontes, hizo enfurecer a los altos mandos de Televisa, por lo que habrían decidido vetarla de San Ángel, esto debido a una supuesta traición con otra televisora, ¿a caso se va a TV Azteca?

Como se sabe, Bracamontes desde hace varios años que dejó de participar en las telenovelas de la televisora San Ángel, pero forma parte de su talento al ser una de las más queridas conductoras de Netas Divinas, de donde ya habría sido despedida según informes de Chacaleo.

Tal parece que Bracamontes desde hace muchos años tiene molestos a Televisa debido a su afán por querer hacer su carrera en Estados Unidos, por lo que su exclusividad habría sido retirada, pero sabiendo lo mucho que llamaba a la gente, decidieron dejarla en el programa de Unicable.

Obstinada en hacer carrera en los Estados Unidos y no en México, la actriz y presentadora Jacqueline Bracamontes finalmente hartó a los altos mandos de Televisa, lo que provocó que la televisora ya no quiera tener tratos con la famosa, pues sus obligaciones con la empresa no las tomaba en serio", informó Chacaleo.