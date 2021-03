¿Con ganas de concierto de BTS? La boyband será parte del show previo a los Grammy

Los Ángeles, California.- Los preparativos para la realización de los Grammy ya dieron inicio y, aunque la mayoría de los nominados ya se conoce, poco se sabe del evento especial que ocurría antes de la premiación, un evento donde BTS estará presente.

El evento titulado Music On a Mission se realizará con la finalidad de recaudar fondos que sirvan para apoyar a la industria musical, la cual se vio seriamente afectada durante la pandemia por Covid-19 y el cese de shows en vivo, hecho que dejó sin recursos a los trabajadores de la industria.

Lee también: BTS conquista los Korean Music Awards 2021 e impone un nuevo récord de premios

Sabiendo la difícil situación por la que muchos atraviesan, el comité organizador del evento se dio a la tarea de organizar este evento donde muchos artistas podrán participar y recaudar recursos, por lo que los Idolos del K-Pop no podían faltar.

Horarios para Music on a Mission donde se presentará @BTS_twtuD83DuDC9C El evento es pagado ($25 dólares americanos)



Viernes 12 de Marzo

7:00PM uD83CuDDF8uD83CuDDFBuD83CuDDF3uD83CuDDEEuD83CuDDECuD83CuDDF9uD83CuDDE8uD83CuDDF7uD83CuDDEDuD83CuDDF3uD83CuDDF2uD83CuDDFD

8:00PM uD83CuDDF5uD83CuDDEAuD83CuDDE8uD83CuDDF4uD83CuDDEAuD83CuDDE8uD83CuDDF5uD83CuDDE6uD83CuDDE8uD83CuDDFA

9:00PM uD83CuDDE9uD83CuDDF4uD83CuDDE7uD83CuDDF4uD83CuDDFBuD83CuDDEAuD83CuDDF5uD83CuDDF7

10:00PM uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDE7uD83CuDDF7uD83CuDDFAuD83CuDDFEuD83CuDDE8uD83CuDDF1uD83CuDDF5uD83CuDDFE



Sábado 13 de Marzo

2:00AM uD83CuDDEAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/AptSlR26FH — ?? Nicolle7 ?¨ (@NicoMar97) March 1, 2021

Cabe destacar que esta no es la primera vez que los intérpretes de Dynamite participan en eventos benéficos, por lo que saberlos dentro del line-up de este show no fue nuevo para los seguidores pero sí muy emocionante, pues seguro no dejarán de pasar la oportunidad de cantar con ellos sus más grandes éxitos.

Lee también: VIDEO: BTS hace cover a Coldplay y los británicos así reaccionan a la versión de 'Fix you'

Music On a Mission se llevará a cabo este 13 de marzo a las 19:00 horas y, para poder ser partícipe de este show virtual, basta con adquirir una entrada para así poder disfrutar de BTS, Shakira, Jesse y Joy y muchos artistas más.

Si quieres adquirir tu acceso, da click aquí.

Fuente: Nación Rex