¡Contundente! Ester Expósito envía fuerte mensaje a sus detractores en redes sociales

Ciudad de México.- La actriz española Ester Expósito mandó un contundente mensaje a sus detractores mediante una entrevista para el portal de noticias en España RTVE, al declarar que "no va a llorar" por las críticas que le hagan en redes sociales.

Una de las exprotagonistas de la serie Élite señala que afortunadamente hay más cosas positivas que negativas, por lo que siempre busca sacar lo bueno como persona, además de lo profesional, que es lo único que el público ve.

Al final, el resumen y la conclusión que saco es absolutamente positiva, no solo profesionalmente, sino como persona", indicó.

Pero cuando se le preguntó sobre cómo lo ha tomado, ella afirmó que cada vez es algo que le importa menos, debido a que siempre ha evitado tomarse algo personal con algún fan.

El 'hate' cada vez me ha importado menos. Al final lo veo y no me lo tomo como algo personal", agregó.