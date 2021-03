Diego Bolela presenta su nuevo sencillo: ‘XQ XQ’ junto con el álbum que se estrenará este año

El cantautor de pop urbano, Diego Bolela, lanzó hace una semana su sencillo XQ XQ. Nacido en Irapuato, su objetivo de vida era ser futbolista profesional; después de una lesión, eligió el camino de la música. En entrevista con TRIBUNA, habla sobre lo que busca dejarle a la gente con sus canciones.

Toda la vida mi mamá cantaba, yo la veía disfrutando, me encantaba verla todo el tiempo feliz, creo que (mi amor por la música) nace de ahí”, afirmó el cantante.

Bolela vivió toda su adolescencia como canterano de los Pumas hasta que, a los 17 años, sufrió una lesión que le impediría jugar futbol de nuevo: “Fue una transición complicada, mi vida era el futbol. Cuando cambio esta vida por la música, fue todo un giro”.

¿Quién es tu musa?

El artista explicó que él se inspira siempre "en historias propias, mis amores, desamores, me han roto el corazón más veces de las que me he enamorado” dijo, entre risas.

¿Qué buscas lograr con tu música?

"Yo quiero dejar un mensaje, quiero impactar de manera positiva a un alma, y ojalá puedan ser millones, pero si es una ya es un éxito”, explicó Bolela.

Me gustaría que las personas puedan llorar con mis canciones, que se puedan desahogar, que se puedan enamorar... Eso es la música, es transmitir, y en este negocio eso es lo importante”, aseveró.

Al final, el cantautor animó a las personas a que escuchen en Spotify su nuevo sencillo: XQ XQ, agregó que un álbum del mismo nombre se lanzará próximamente en este año.